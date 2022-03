TJ/SP permite instalação de estátua gigante de Nossa Senhora em Aparecida

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) deu aval para que a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, instalar uma escultura gigante de 50 metros de Nossa Senhora. A obra foi criada pelo escultor Gilmar Pina em 2017, em homenagem aos 300 anos da Santa.

Após sua montagem definitiva, a escultura de Nossa Senhora será uma das maiores do país, ultrapassando até mesmo a imagem do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A instalação da obra foi contestada em 2019, quando a Justiça paulista acatou o pedido da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea), que contestou a utilização de dinheiro público da cidade de Aparecidas para subsidiar uma religião específica, apesar da cidade ser um dos maiores centros católicos de peregrinação do país e abrigar o maior santuário mariano do mundo.

A imagem ficou abandonada por anos e chegou a ser alvo de vandalismo antes da liberação judicial.

Na decisão, a juíza disse que não podia permitir o financiamento para construção de obra religiosa quando existem outras destinações de suma importância.

GIGANTE

Embora a estátua de Nossa Senhora seja maior que o Cristo Redentor, ela não é a maior escultura religiosa que existe no país. A grande campeã é a escultura de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, que tem 56 metros de altura e foi inaugurada em 2010.

O segundo lugar, que passará a ser o terceiro quando a escultura de Nossa Senhora estiver montada em Aparecida, é a estátua de Nossa Senhora, que fica em Crato, na região do Cariri, Ceará, com 45 metros de altura.

Famoso cartão postal em todo o mundo, a imagem do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ocupa o modesto quarto andar, com 38 metros