Previsão: Termômetros batem os 29ºC nesta quarta-feira em São Paulo

Confira a previsão do tempo para hoje em São Paulo Pixabay (Divulgação)

Os termômetros na cidade de São Paulo vão bater os 29ºC nesta quarta-feira (16). É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

A máxima será registrada às 14h. Já a mínima fica na casa dos 20ºC no início da manhã. Entre 7h e 8h as temperaturas começam a subir.

O dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite - há 90% de chances de precipitações de 20mm.

A umidade do ar varia entre 45% e 87% na Capital.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h08h se se põe às 18h21.

Outono chega com virada no tempo

O outono começa no próximo domingo (20) e já vem com mudanças bastante expressivas em São Paulo por conta do avanço de uma nova frente fria. O sistema trará chuva e queda de temperatura para o Estado.

Segundo o Climatempo, o sábado (19) ainda será um dia quente, mas até o fim do dia, a frente fria chega e provoca temporais. Entre a tarde do sábado e o domingo, há risco para chuva bastante intensa em várias áreas, inclusive na capital paulista.

Neste período, o Litoral Sul deve receber volumes bastante expressivos e com potencial para provocar problemas na região. Na Baixada Santista, a chuva demora um pouco mais para começar, mas o período da noite também será marcado por temporais.

O domingo terá uma cara totalmente diferente. A frente fria continua avançando pela costa paulista e reforça as instabilidades. Todo litoral segue com tempo fechado e com potencial para temporais ao longo de todo o dia.

A tendência é que os ventos passem a soprar do oceano para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para a região. Por isso, além da chuva, a queda acentuada de temperatura é destaque para o domingo.