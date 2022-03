Policial é expulsa da PM por postar fotos em eventos sociais durante licença médica

A cabo Andressa Christine Medeiros dos Santos, de 33 anos, foi expulsa dos quadros da Polícia Militar no Rio de Janeiro por postar fotos em suas redes sociais fazendo pesados treinos físicos e participando de eventos sociais enquanto estava de licença médica.

De acordo com a Polícia Milita, a conduta da cabo é classificada como “transgressão disciplinar de natureza grave” pela corporação.

Em julho de 2018, Andressa teve um ferimento por arma de fogo no pé esquerdo, mas o incidente não ocorreu durante turno de trabalho. Ela se afastou de suas atividades como policial para se recuperar, mas pouco mais de um mês depois ela passou a postar fotos que mostravam suas sessões de treinamento na academia.

Nos meses que se passaram ela conseguiu três atestados de um mês cada para se afastar da corporação em função do ferimento, época em que postou fotos em atividades sociais, inclusive como musa da banda Amigos da Barra, durante o Carnaval.

O boletim da PM cita esses e vários outros casos para justificar o afastamento. Por nota, a Polícia Militar informou que a “ex-policial foi licenciada a ex ofício por não apresentar conduta de acordo com as premissas da administração militar estadual, estando de licença médica em repetidos períodos, porém mantendo uma rotina de eventos sociais e exercícios físicos não condizentes com o quadro de saúde informado”.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Homem espanca morador de rua flagrado fazendo sexo com sua esposa dentro de um carro

Em seu perfil no Instagram, a ex-policial tem dois mil seguidores e se apresenta como bailarina e atleta.

A última postagem foi no dia 13 de março, um dia após a expulsão da corporação, no qual ela demonstra não se sentir afetada pela decisão da Polícia Militar. “A liberdade de poder aos 33 ser quem eu sou”, escreveu. E continuou: “Isso não tem preço, contracheque nenhum paga”.

A ex-cabo também mandou um recado aos críticos: “Aos meus perseguidores, printem, printem mais”!