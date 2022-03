Grupo Bradesco Seguros abre mais de 100 novas vagas de estágio

O Grupo Bradesco Seguros está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. São aproximadamente 140 vagas direcionadas a estudantes de nível superior para atuar nas áreas de Gestão de Negócios, Qualidade, Tecnologia, Comercial, Jurídico, Marketing, Segurança da Informação, Digital, Recursos Humanos, dentre outras.

Serão oferecidas oportunidades nas unidades de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Quem for aprovado terá a chance de vivenciar uma jornada de desenvolvimento por meio da trilha da aprendizagem exclusiva para estagiários, desenvolvida pelo Universeg (Universo do Conhecimento do Seguro) e pela Unibrad (Universidade Corporativa Bradesco), com foco no desenvolvimento de habilidades interpessoais e técnicas para o crescimento profissional.

Podem participar estudantes com nível superior - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo - cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre do tecnólogo.

Entre as etapas do processo seletivo estão avaliações, dinâmicas de grupo e entrevistas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de abril, clicando aqui. Boa sorte!

Trainee à vista

Além do novo Programa de Estágio, em breve o Grupo Bradesco Seguros também lançará os Programas de Trainee.

O ‘Trainee Cientista de dados’, com inscrições confirmadas para o dia 24 de março, será voltado para pessoas com bacharelado ou licenciatura com formação entre julho de 2020 e dezembro de 2022 ou tecnólogo concluído entre julho de 2020 e dezembro de 2021 em cursos de exatas ou TI.

Já o ‘Trainee Expert’, com inscrições a partir do dia 29 de março, será direcionado para pessoas com graduação concluída entre dezembro de 2017 e dezembro 2021 com experiência na área.

