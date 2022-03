Astronauta norte-americano retornará de estação espacial em foguete russo, segundo a Nasa

Nesta segunda-feira (14), a Nasa informou que Mark Vande Hei, o astronauta que estava em operação espacial, irá retornara bordo da Estação Espacial Internacional ainda este mês, ao final de março. O retorno de Mark será via espaçonave russa, Soyuz, como havia sido planejado antes. Informações são da CNN Brasil.

O astronauta, que partiu para a Estação em abril de 2021, tem sua viagem de retorno programada para o dia 30 de março. Mark Vande Hei pousará a bordo no Cazaquistão. Os funcionários da Nasa não deram informações a respeito dos planos da volta de Mark para os Estados Unidos. O astronauta fará uma viagem para casa em um jato Gulfstream, assim como outros americanos fizeram antes dele.

De acordo com a CNN Brasil, o gerente do programa da Estação Espacial Internacional da agência americana, Joel Montalbano, as operações conjuntas entre a Nasa e Roscomos nas instalações russas em Baikonur, no Cazaquistão, estão indo bem. “Posso dizer com certeza que Mark está voltando para casa.”

Mesmo com as tensões evoluindo, a Nasa está trabalhando para mostrar que os Estados Unidos e Rússia continuam trabalhando em conjunto nas operações da Estação Espacial Internacional. Segundo Montalbano, a estação espacial foi desenvolvida para ser independente. O trabalho conjunto dos EUA e Rússia na estação acaba sendo necessário para seu funcionamento.

A ameaça de abandonar astronauta no espaço

Na semana passada, o chefe da agência espacial da Rússia, Dmitry Roogozin, havia ameaçado deixar o astronauta norte-americano Mark Vande Hei abandonado no espaço, de acordo com o canal de televisão ABC. Isso teria acontecido devido às sanções aplicadas à Rússia por conta da guerra que segue ocorrendo na Ucrânia. O ABC havia informado que a ameaça ocorreu por parte do chefe russo da agência espacial.

Com publicações nas redes sociais, o chefe da agência espacial da Rússia respondeu às sanções aplicadas pelos Estados Unidos. O meio utilizado por ele foi o Twitter. De acordo com a emissora, Rogozin realizou ameaças sobre abandonar Vande Hei no espaço e desligar o segmento russo da Estação Espacial Internacional, projeto com participação dos EUA, Rússia, Europa, Japão e Canadá, que existe há mais de 20 anos.