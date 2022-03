Após a Deltacron, nova variante do coronavírus é descoberta em Israel

Após a descoberta da Deltacron, variante do coronavírus detectada por pesquisadores franceses que mistura as cepas Delta e Ômicron, surge a notícia de outra variante, desta vez descoberta em Israel.

O Ministério da Saúde do país anunciou hoje que cientistas detectaram dois novos casos de contágio de uma variante ainda não conhecida do coronavírus, que combina características das variantes BA.1 e BA.2.

O comunicado do governo disse que esses dois casos foram descobertos em testes de PCR feitos no aeroporto internacional de Bem Gurion e que essa variante ainda não é conhecida no mundo, mas ao que tudo indica não apresenta gravidade nos sintomas.

“As pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais”, disse a nota.

O chefe da estratégia anticovid de Israel disse em entrevista no momento o governo não está preocupado que a nova variante leve a um agravamento dos casos de covid no país.

DELTACRON NO BRASIL

O governo brasileiro divulgou que dois pacientes foram diagnosticados com a nova variante do coronavírus, chamada de Deltacron.

Monitorada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) desde que foi descoberta, a Deltacron combina características genéticas da Ômicron e da Delta, a primeira famosa pela rapidez do contágio e a segunda, pela gravidade dos sintomas. Apesar disso, segundo os pesquisadores ainda não há elementos para afirmar que a nova variante seja mais agressiva do que as anteriores.

Segundo um estudo realizado na França, a Deltacron surgiu em um processo conhecido como recombinação genética, quando dois vírus (delta e ômicron) infectam um paciente de forma simultânea e trocam material genético durante a reprodução viral, criando uma nova cepa com a característica dos dois vírus.

Além da França, casos foram, oficialmente, confirmados na Dinamarca, Holanda, EUA e Reino Unido