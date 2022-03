Vídeo: Homem espanca morador de rua flagrado fazendo sexo com sua esposa dentro de um carro

Um vídeo capturado pelas câmeras de segurança em Planaltina, no Distrito Federal, mostra o momento em que um homem em situação de rua deixa o carro nu e tenta correr para fugir do marido que o flagrou dentro do carro com sua esposa fazendo sexo.

As imagens feitas na última quarta-feira repercutiram nas redes sociais e estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Planaltina.

No vídeo, é possível ver o marido em frente da janela do passageiro, provavelmente conversando com a esposa, quando o morador de rua sai do carro correndo pela porta do motorista nu e descalço com uma peça de roupa nas mãos. Ele é perseguido pelo marido traído, que o derruba com um soco e passa a agredi-lo com murros e pontapés, enquanto a mulher aparentemente se veste dentro do carro.

Veja as imagens:

Homem Flagra a Mulher dando pra um mendigo em Planaltina DF

Na cena seguinte ele se afasta do morador de rua, que fica caído no chão, desacordado, e se abaixa, como se fosse tomar fôlego, pra logo em seguida pegar o celular para fazer uma ligação, enquanto a esposa sai do carro já vestida e vem ao seu encontro, sem aparentar o mínimo nervosismo.

A mulher disse, de acordo com informações do R7, que encontrou o homem quando andava com sua sogra e que ele pediu para vê-la depois. Ela aparentava confusão mental e disse que o encontro que acabou em sexo era uma missão religiosa e que via o morador de rua como “Deus”.

