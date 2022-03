Prefeitura de São Paulo oferece mais de 250 vagas para profissionais da saúde

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo realiza nesta terça-feira (15) o Contrata SP - Saúde, voltado aos alunos formados e ativos da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti. A ação contará com mais de 250 vagas de emprego em cargos técnicos e administrativos no segmento.

O Contrata SP - Saúde será realizado na unidade de Cidade Tiradentes da Escola Makiguti, na Zona Leste da Capital. No local, os candidatos terão acesso a empresas do setor que estarão com equipes de recursos humanos para processo seletivo e também a oficinas do programa Elabora da Fundação Paulistana, para se preparar para o mercado de trabalho. É necessário se inscrever por este link para participar das atividades.

Entre as oportunidades estão colocações como auxiliar de enfermagem, assistente de coleta em laboratório, técnico em saúde bucal, entre outros.

Na área administrativa estarão disponíveis vagas para aprendiz de administração hospitalar, recepcionista e teleatendentes para hospitais, entre outros.

São esperados no evento, durante todo o dia, cerca de mil estudantes, técnicos e profissionais da área para participar das atividades programadas.

Sobre a Escola Makiguti

Administrada pela Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura da Prefeitura de São Paulo, a instituição localizada no extremo leste da Capital é a única Escola de Educação Profissional e Saúde Pública do Estado, oferecendo os cursos gratuitos técnicos de saúde bucal, farmácia, análises clínicas, hemoterapia e gerência em saúde.

O equipamento possui um corpo administrativo e outro pedagógico que conta com 34 professores. Desde a fundação da escola, em 2005, o equipamento formou mais de 11,7 mil profissionais na área da saúde. Atualmente, a Escola Makiguti conta com unidades em Cidade Tiradentes, na zona leste, e em Santana, na zona norte.

Serviço

Contrata SP - Saúde

Inscrições neste link

Dia: 15 de março

Horário: 9 às 16h

Local: Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti - Avenida dos Metalúrgicos, 1945 - Cidade Tiradentes

Documentos solicitados: RG, CPF, carteira de trabalho e cópias de currículo