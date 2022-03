Prefeito Ricardo Nunes sanciona projeto de isenção de IPTU para vítimas de enchentes

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) anunciou que vai sancionar ainda nesta terça-feira o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que isenta os imóveis atingidos por enchentes do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O projeto foi aprovado em segunda votação pelos vereadores em votação simbólica também nesta terça e a Carta de Lei já foi encaminhada à prefeitura para a sanção.

O projeto aprovado (PL 51/22), de autoria do Executivo, aperfeiçoa a lei que já permite ao Executivo isentar os imóveis atingidos por enchentes do pagamento do imposto, tornando-a mais ágil. Pela lei vigente, cada morador que teve sua residência inundada precisaria comprovar o prejuízo de forma individualizada para obter a isenção. Com a nova legislação, as subprefeituras poderão indicar o perímetro atingido pela enchente, beneficiando coletivamente todos os moradores da área.

“O nosso objetivo é desburocratizar e acelerar o processo de isenção de IPTU para os moradores vítimas das enchentes”, afirma o prefeito, Ricardo Nunes, que completa “Estamos trabalhando, incansavelmente, na construção de novos piscinões, limpezas de bueiros e córregos para evitar os transbordamentos e acelerar a drenagem. Mas, durante esse processo, temos de olhar e ajudar aqueles que são prejudicados e precisam da ajuda da Prefeitura.”

O presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), disse que a Casa deu prioridade para votação do projeto de indenização para moradores em áreas de risco na semana passada e agora para este, do Executivo, que trata do IPTU. “Demos prioridade a estes dois projetos para que a prefeitura possa começar a atender as famílias o mais rápido possível. As pessoas que vivem nessas áreas não podem mais esperar a cada chuva forte”, disse Leite.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de São Paulo oferece mais de 250 vagas para profissionais da saúde

Chuva forte

Choveu forte mais uma vez na Capital nesta terça-feira, fazendo com que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretasse estado de atenção para alagamento em diversas regiões da cidade a partir das 17h,

O estado de atenção atingiu as zonas oeste, sul, sudeste, centro, norte, leste e as marginais Tietê e Pinheiros. Os bairros das zonas oeste e Norte foram os mais atingidos pelo temporal. A região da avenida Pompeia e da rua Palestra Itália ficaram completamente inundadas, impedindo o trânsito de carros. O túnel do Anhangabaú teve que ser interditado.

Até as 17h o Corpo de Bombeiros tinha recebido 12 chamadas referente a enchentes e nove de queda de árvores na Capital.