Morre Paulo Vaz, influencer e policial trans; políticos e famosos lamentam perda

Morreu na noite da última segunda-feira (14) Paulo Vaz, homem trans, policial civil e influenciador digital. Ele tinha 36 anos e ficou conhecido por ser um dos poucos transexuais a trabalhar na polícia.

A informação da morte de Popó, como era chamado, foi divulgada pela Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais).

“Com muita triste recebemos a notícia que o Paulo Vaz nos deixou. Paulo era querido e amado por todas a sua volta. Ativista engajado e dedicado a luta trans, sempre fez questão de construir pontes, atuar no enfrentamento da transfobia e em defesa das pessoas transmasculinas. Homem trans gay, policial civil, sempre abordava questões sobre sexualidade e gênero de forma leve e descontraída. Era uma alma doce e um coração lindo demais”, disse a associação no Instagram.

As causas da morte não foram informadas. “Não é hora de especular sobre a morte do Paulo. Respeitem a dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. É hora de silenciar e refletir. Precisamos pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver.”

Paulo era casado com Pedro HMC fundador do canal LGBTQIA+ “Põe Na Roda”. Foi um dos agentes de seguranças que usaram as redes sociais para apoiar o policial militar Leandro Prior, foi alvo de ataques homofóbicos por aparecer em um vídeo fardado beijando outro homem na boca no Metrô de São Paulo em 2018.

Homenagens

A vereadora Érika Hilton lamentou a morte de Paulo Vaz. “Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. Desejo muita força e solidariedade pra toda a família e a todes nesse momento.”

O senador Fabiano Contarato (PT) também comentou a perda. “Com muita tristeza recebo a notícia da partida do querido Popó Vaz. Ativista e influenciador transexual, ele deu contribuição decisiva para a luta LGBT contra toda forma de preconceito. Meu abraço aos familiares e amigos. Que Deus nos conforte”, escreveu.

Amigos e famosos se pronunciaram nas redes sociais. Confira:

