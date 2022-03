Ministério determina suspensão do filme de Danilo Gentili ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ das plataformas

O filme ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ foi alvo de suspensão pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em relação a distribuição, oferta e exibição da produção audiovisual. O filme, de 2017, conta com a produção do ator e apresentador Danilo Gentili, resultando na associação de sua imagem à pedofilia pelo conteúdo do filme, bem como o ator Fabio Porchat que também não escapou das acusações.

Na manhã desta terça-feira (15), o ministro da Justiça, Anderson Torres, compartilhou em seu Twitter uma parte do despacho que foi veiculado hoje no Diário Oficial da União. Anderson ressaltou a pena de multa para as plataformas de exibição, caso não removam o filme de seus meios de streaming. “O não cumprimento resulta em multa diária de R$ 50 mil”, disparou ele em sua rede social.

O @JusticaGovBR , por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou cautelarmente que as plataformas que possuem o filme “Como se tornar o pior aluno da escola” em seu portfólio suspendam sua exibição imediatamente. O não cumprimento resulta em multa diária de R$ 50 mil. pic.twitter.com/lfT1QSehz4 — Anderson Torres (@andersongtorres) March 15, 2022

O despacho apresentado determinou a suspensão do filme nas plataformas: Telecine, Apple, Netflix, Globoplay, YouTube e Amazon. O documento aponta que um dos motivos da decisão está baseada na necessidade de proteção à criança, além de aplicar a multa diária de R$ 50 mil reais, caso a determinação não seja cumprida.

A reação de Danilo Gentili

Em suas redes sociais, Danilo Gentili compartilhou uma série de tuítes de terceiros criticando a decisão de suspender sua produção. Além disso, o ator compartilhou um print de seu filme dominando a quarta posição do Top 10 da Netflix Brasil. O ator relatou se sentir orgulhoso por ter conseguido desagradar ‘bolsonaristas’ e ‘petistas’ em um mesmo nível, além de apontar um falso moralismo por parte dos críticos.

No último domingo (13), Fabio Porchat e Danilo Gentili tiveram seus nomes nos assuntos mais comentados do Twitter pelas as acusações de apologia à pedofilia na produção ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’. O ator também foi alvo de novas críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que também resultou em perfis nas redes apontando a hipocrisia dos ‘bolsonaristas’ terem ficado ao lado de Danilo quando o apresentador apoiava o atual presidente.

Em entrevista para a UOL, Adriana Munhoz, a mãe do ator Bruno Munhoz com 13 anos de idade na época, revelou uma preocupação com as cenas mais pesadas que envolviam o filho, apesar de ser tranquilizada após ter visto. “A cena do Porchat, eu não tinha visto pronta, sabia mais ou menos como seria, mas depois de ver pronta foi mais tranquilo. Era uma cena que preocupava sim.”

De acordo com nota enviada à Metrópoles, o Globoplay disse que não irá remover o filme de sua plataforma, contrariando a determinação estabelecida pelo Ministério da Justiça. “O Globopay e o Telecine estão atentos às críticas de indivíduos e famílias que consideraram inadequados ou de mau gosto trechos do filme ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ mas entendem que a decisão administrativa do Ministério da Justiça de mandar suspender a sua disponibilização é censura. A decisão ofende o princípio da liberdade de expressão, é inconstitucional e, portanto, não pode ser cumprida.”

Confira a sinopse oficial do filme:

“Os estudantes Bernardo e Pedro têm dificuldades para cumprir todas as regras de uma escola que adota medidas politicamente corretas graças ao diretor Ademar. No banheiro do colégio, Pedro encontra um diário com dicas para instaurar o caos na escola sem ser notado.”