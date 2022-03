China ‘fecha’ 13 cidades para conter maior surto de covid-19 dos últimos 2 anos

Autoridades chinesas determinaram o confinamento total de pelo menos 13 cidades para tentar conter o maior surto de covid-19 registrado nos últimos dois anos, com 5.280 casos registrados por dia.

A medida é similar à adota no início da pandemia, quando a China conseguiu conter o avanço do vírus, em 2019 na cidade de Wuhan.

Com a chegada da variante ômicron ao país, o governo chinês viu o número de casos de covid-19 explodirem no país. Além do isolamento total das 13 cidades, há ainda outras cidades com isolamento parcial, em um confinamento de cerca de 30 milhões de pessoas. As autoridades de saúde determinaram ainda a testagem em larga escala em todo país e os voos domésticos saindo dos aeroportos de Pequim e Xangai foram cancelados.

A região mais afetada pelo surto de covid-19 fica no nordeste do país, com 3 mil casos registrados somente nesta terça-feira.

Desde o começo da pandemia, a China tem adotado a estratégia de “covid zero” e usa medidas severas para conter o avanço da pandemia.

O isolamento das cidades, embora ajude no controle da pandemia, tem efeitos negativos na economia do país. O isolamento da cidade de Shenzhen, no sul do país, provocou o fechamento de várias fábricas, como a gigante taiwanesa Foixconn, uma das principais fornecedoras de periféricos para a Apple.

A medida afetou também o mercado financeiro, com a bolsa de Hong Kong fechando em queda de 6,20% nesta terça-feira e a de Xangai caindo em 4,95%.

De acordo com dados oficiais do governo chinês, desde o início da pandemia o país registrou 120 mil casos de covid, com 4.626 mortes.