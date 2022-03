Aumento da gasolina faz motoristas cruzarem fronteira para abastecer na Argentina

O reajuste da gasolina anunciado pela Petrobras na última quinta-feira está fazendo com que moradores da região da fronteira com a Argentina para encher o tanque, segundo notícia do G1.

Na semana passada, o preço da gasolina para as distribuidoras subiu 18,8% e o diesel 24,9%. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o preço do litro da gasolina na bomba passou de R$ 8.

Como nos postos das cidades de Puerto Iguazú, Passo de los Libres e Santo Tomé, na Argentina, o litro varia entre R$ 5 e R$ 7, centenas de motoristas preferem dirigir até o país vizinho para abastecer. O movimento tem sido tão grande que os postos estão estabelecendo cota de combustível para brasileiros para que os argentinos não fiquem sem combustível.

Um proprietário de posto em Paso disse que desde o reajuste no Brasil o movimento no seu comércio aumentou 60%, chegando a zerar todo o estoque do posto.

Além de aumentarem os estoques para atender à demanda, esses postos também passaram a aceitar pagamento em reais e cartões de crédito dos brasileiros e planejam até investir em propagando no Brasil para atrair mais consumidores.

A procura por gasolina argentina, porém, deve esfriar nos próximos dias porque a estatal do país também anunciou reajuste no preço do combustível pela segunda vez neste ano, de 9,5% para a gasolina comum, e com isso os preços do lado de lá da fronteira deve ficar muito parecido com a dos postos brasileiros.

GÁS DE COZINHA

Com o reajuste dos combustíveis, o gás de cozinhas também subiu para as distribuidoras em 16,1%, elevando o preço para as distribuidoras para R$ 58,21 o botijão de 13 kg.

O consumidor final é o mais atingido nessa cadeia de reajustes e no bolso dele um botijão de gás passou a custar R$ 150.