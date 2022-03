Ataque russo na Ucrânia mata jornalista e cinegrafista da Fox News

A jornalista ucraniana Oleksandra ‘Sasha’ Kuvshynova e o cinegrafista Pierre Zakrzewski morreram durante um ataque russo na Ucrânia, de acordo com notícia veiculada pelo G1. Ambos faziam a cobertura da guerra para o canal americano Fox News.

Eles foram alvejados no mesmo ataque que feriu o correspondente Benjamin Hall, que foi hospitalizado. De acordo com informações do canal norte-americano, eles viajavam de carro pela região de Horenka, perto do Kiev, quando foram atingidos.

A jornalista Kuvshynova trabalhava como consultora do canal. O cinegrafista Zakrzewski, que vivia em Londres, estava na Ucrânia desde fevereiro e era considerado um veterano nas coberturas de guerra da Fox News, tendo atuado no Iraque, Afeganistão e na Síria.

“Ele era profundamente comprometido em contar as histórias e sua bravura, profissionalismo e ética de trabalho eram reconhecidos entre os jornalistas de todos os meios de comunicação”, disse a CEO do canal, Suzane Scott.

Outro profissional morto

No último domingo, também foi baleado e morto peças tropas russas o jornalista norte-americano Brent Renaud, de 50 anos, quando cobria os avanços das tropas na cidade de Irpin, vizinha a Kiev.

O fato que causou estranheza às autoridades da Ucrânia é que o corpo de Renaud foi encontrado com o crachá do New York Times, embora não estivesse cobrindo a guerra para o veículo, de acordo com o próprio NYT.

Renaud e seu irmão, Craig, fizeram diversas coberturas de guerras, como a do Iraque e Afeganistão, e produziram documentários sobre o terremoto do Haiti e a crise de refugiados na América Central.

