Tragédia: acidente mata mãe, filha e dois cachorros da família em SP

Mãe, filha e dois cachorros morreram e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na tarde do último domingo (13) na Rodovia Laurentino Mascari em Taquaritinga, no interior de São Paulo. As informações são do portal de notícias G1.

Segundo as primeiras informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as vítimas estavam em um Fiat Siena que colidiu com um Ford Fiesta por volta das 14h30.

As duas mortes confirmadas são de Bernadete Cavalini, de 53 anos, e de sua filha, Bárbara Cavalini Brito, de 32. Dois cachorros da família também estavam no carro e não resistiram ao acidente.

As outras vítimas, com ferimentos graves são os irmãos Ana Lúcia Dias Badaro, de 62 anos, e Emanuel Dias Badaro, de 67. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Taquaritinga.

Ainda de acordo com a Artesp, parte da rodovia precisou ser interditada por causa do acidente, e o tráfego foi desviado para o acostamento. Não foi registrado congestionamento no local.

Acidente no Espírito Santo

Recentemente, um outro acidente - desta vez dentro de casa - chocou a cidade de Guarapari, Espírito Santo. Claydiane Fick, de 36 anos, se balançava na rede com sua irmã e o cachorro da família quando a pilastra que sustentava a rede desmoronou e caiu sobre ela.

Conforme a publicação realizada pela IsotÉ, a possibilidade de queda da pilastra já havia sido levantada por Leidiane Fick, que estava com a irmã no momento do acidente.

“Eu cheguei a comentar com ela sobre essa preocupação, mas ela disse que era normal, que dava pra suportar. Quando ela colocou o cachorro a rede soltou e a estrutura caiu toda em cima dela”, disse Leidiane. “Ela foi atingida na cabeça. Eu entrei em pânico e comecei a gritar por socorro”, completou a irmã.