Ciclistas protestam nus em São Paulo na Avenida Paulista

Na noite deste sábado (12) ciclistas se reuniram na Avenida Paulista em São Paulo para a ‘Pedalada Pelada’. Essa iniciativa partiu do Massa Crítica São Paulo, um coletivo da cidade que reúne mensalmente pessoas para andarem juntos de transportes movidos à propulsão humana, como skates, bicicletas, patins etc.

Em forma de protesto, os ciclistas pedalaram nus reivindicando respeito pelo risco que o trânsito proporciona. O intuito de andarem nus durante a manifestação está no objetivo de chamar atenção de motoristas de São Paulo a respeito das mortes que ocorrem dentre os usuários de bicicletas submetidos ao trânsito paulista.

O evento ‘Pedalada Pelada’ é conhecido como World Naked Bike Ride (WNBR), sendo parte de uma campanha mundial. Não há restrições durante o evento para os participantes, a dinâmica funciona no planejamento, encontro de ciclistas e pedaladas sem roupas.

Andar nu de bicicleta durante esse protesto tem como objetivo não só chamar a atenção do trânsito, mas também criticar a invisibilidade de ciclistas que ‘não são enxergados’ durante o dia a dia nas ruas paulistanas. O ato aponta a fragilidade de se pedalar em meio a motores que ameaçam suas integridades físicas com causas de acidentes.

Registros nas redes

O Massa Crítica São Paulo divulgou em sua rede social a convocação do evento durante o planejamento dos ciclistas para o ato de protesto. Assim que o evento aconteceu, diversos fotógrafos compareceram e realizaram registros dos protestantes. O perfil do evento compartilhou algumas imagens de ciclistas com diversas mensagens pintadas com tinta sob seus corpos. Algumas diziam “Pelada você me vê?”, “Pare de matar”, “Existe vida fora do carro. Mais amor, menos motor”.

Outro registro do fotógrafo Henrique Luiz também contava com a frase “Vulgar é sua falta de respeito!”. A frase mostra que o choque das pessoas deveria ser direcionado aos ciclistas mortos nos acidentes e não em protestarem pelados nas ruas da Paulista.