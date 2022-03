Ataque a prédio residencial na capital da Ucrânia deixa um morto e 12 feridos

Um ataque russo contra um edifício residencial em Kiev, capital da Ucrânia, deixou pelo menos uma pessoa morta e 12 feridas, informaram as equipes de emergência na manhã desta segunda-feira (14).

Incialmente, foram anunciadas duas mortes, mas a informação foi retificada em seguida.

O prédio atingido fica no distrito Obolon, na zona norte da capital ucraniana. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio que começou após os disparos na madrugada.

Três pessoas feridas foram hospitalizadas e outras nove sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local do ataque.

Uma fábrica de aviões da Antonov, em Kiev, também foi atingida, de acordo com a prefeitura da cidade.

Ofensiva

Tropas da Rússia seguem tentando cercar a capital ucraniana. Um comboio de 60 quilômetros de soldados russos se posicionou nos arredores desde o início da guerra.

Explosões foram ouvidas em Kiev na madrugada, o que autoridades afirmam terem sido sistemas antimísseis interceptando ataques russos. Novos ataques são esperados para os próximos dias.

Nos arredores da cidade, o aeroporto de Gostomel (ou aeroporto Antonov) também foi bombardeado, com imagens mostrando o local em chamas.

Nova rodada de negociações nesta segunda

Rússia e Ucrânia voltam à mesa de negociações nesta segunda-feira para tentar chegar a uma solução para a guerra que já deixou centenas de civis mortos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou ontem que a nova rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia será realizada por videoconferência.

A declaração foi dada após o conselheiro do presidente Volodymyr Zelenski, Mikhailo Podoliako, indicar que a Ucrânia não pretende recuar, mas dizer que os diálogos têm avançado.

Pelo menos 596 civis foram mortos — incluindo 43 crianças — e mais de mil ficaram feridos, de acordo com balanço do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos divulgado no último domingo (13).