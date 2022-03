Confira as 10 profissões com maior aumento salarial em um ano, segundo BNE Pixabay (Divulgação)

Uma pesquisa do BNE (Banco Nacional de Empregos) revelou as 10 profissões com maior aumento salarial nos 12 meses entre janeiro de 2021 e de 2022.

Técnico de alimentos foi a função com maior evolução nos rendimentos (23,8%), seguido de analista de custo (20,6%) e gerente de produtos (19,7%), que também se destacaram no levantamento.

Outros cargos se sobressaíram no período. São eles:

- Gerente de compras (16,2%);

- Técnico de manutenção e instalação (15,7%);

- Programador de produção (15,5%);

- Coordenador de controle de qualidade (12,7%);

- Pedreiro (12,5%);

- Mecânico Diesel (12,1%);

- Pintor (11,5%).

Segundo avaliação do BNE, esse resultado mostra um cenário positivo para trabalhadores e candidatos com experiência e conhecimento nessas áreas. Também indica quadro mais atrativo para o mercado de trabalho após o impacto causado pela pandemia. A imunização está permitindo que o recrutamento volte a se expandir - o que, em algumas áreas, é acompanhado de um aumento do salário.

Atenção do currículo

Para chamar atenção no mercado, muitas vezes o cartão de visita é um bom CV. Por isso, ao mesmo tempo que se investe em qualificação, é importante preparar um bom currículo para comunicar a experiência de forma assertiva e conquistar as boas oportunidades.

Confira abaixo a estrutura de um CV campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.