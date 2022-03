Tropas russas estão a 25 km da capital da Ucrânia, diz Inteligência Britânica

Segundo dados da Inteligência Britânica, as tropas russas já estão a 25 quilômetros do centro de Kiev, a Capital da Ucrânia, anunciado que a batalha para a tomada da cidade será em breve.

Os bairro mais afastados de Kiev foram bombardeados durante a madrugada, de acordo com a CNN, e as sirenes de emergência foram acionadas em vários municípios vizinhos, como Lviv, Cherasky e Kharkiv por boa parte da madrugada.

A capital está sitiada, de acordo com o assessor da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, assim como as cidades de Chernihiv, Sumy e Mariupol.

Neste sábado, a Ucrânia acusou os militares russos de atacarem um hospital para tratamento de câncer e alguns edifícios residenciais em Mykolaiv.

Os russos também são acusados de continuarem a atacar áreas onde os ucranianos estão tentando evacuar civis através de corredores humanitários.

PERDAS

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse neste sábado que as baixas do exército da Rússia são as maiores vistas nas últimas décadas, de acordo com notícia da CNN Internacional.

Segundo ele, mais de 6 mil militares russos já morreram desde o início da invasão, em fevereiro, embora o governo russo admitas apenas 498 baixas.

Segundo ele, 31 grupos táticos russos foram imobilizados pelos ucranianos e mais de 360 tanques já foram destruídos desde os início da guerra. Zelensky acusou ainda Putin de recrutar mercenários estrageiros para reforçar suas tropas em solo ucraniano.

“Eles estão usando o terror para nos quebrar, para quebrar nossa fé na vitória da Ucrânia, estou confiante de que não terão sucesso”, disse.

