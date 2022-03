SP: Prefeitura abre 3 mil vagas para curso de capacitação de jovens vulneráveis

A Prefeitura de São Paulo anunciou o Programa Qualifica Mais Progredir, curso com foco em educação profissional e desenvolvimento local que vai capacitar 3 mil jovens vulneráveis da capital paulista ao longo de 2022.

A iniciativa, vinculada ao MEC (Ministério da Educação, é uma parceria da SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania), por meio da Coordenação de Políticas para Juventude, com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo).

O programa oferecerá o curso de Microempreendedor Individual, que tem como objetivo auxiliar jovens que já são empreendedores ou que desejam começar a empreender, mostrando quais são os passos necessários para iniciar uma carreira.

Os jovens aprenderão aspectos legais e tributários, entendendo como se tornar um empreendedor formal. Além disso, fazem parte da grade curricular conteúdos como desenho de negócios, análise de mercado, estratégias de vendas, negócios digitais e planejamento financeiro. Por fim, os alunos concluirão o curso estando aptos a desenvolver um plano de negócios.

Os jovens participantes do Programa Qualifica Mais Progredir desenvolverão habilidades de organização e planejamento, análise de cenários, relacionamento com o cliente, comunicação digital e educação financeira.

Como se inscrever

As inscrições para o curso de capacitação estão abertas até o dia 23 de março e podem ser feitas por meio do link. Nesta primeira etapa serão oferecidas 600 vagas destinadas a jovens das regiões de Pirituba, Capela do Socorro, São Miguel e Itaim Paulista.

Os requisitos para inscrição são os seguintes: ter idade entre 18 e 29 anos; estar cadastrado no CadÚnico e possuir conta bancária em seu nome; residir no município de São Paulo; possuir no mínimo Ensino Fundamental completo. Haverá uma parcela de vagas para mulheres, negros, transsexuais, indígenas e imigrantes.

A carga horária do curso é de 160 horas e totalmente presencial. O programa inclui uma ajuda de custo equivalente a diárias de R$ 15.

Até o final de março, a Prefeitura vai anunciar a segunda etapa com mais 400 vagas em outras regiões da cidade. No segundo semestre serão oferecidas as 2 mil vagas restantes.

Retrato social

Pesquisas recentes reforçam a necessidade de um olhar atento para os jovens paulistanos. Em sua segunda edição, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, Edição SP, em parceria com o Goyn (Global Opportunity Youth Network: São Paulo), lançou um recorte específico da capital paulista, apontando que 5 a cada 10 jovens estão em famílias que perderam parcial ou totalmente a renda e que 31% complementam renda por necessidade. Além disso, 48% afirmaram estar pessimistas com o futuro após o fim da pandemia.

O estudo foi utilizado como subsídio para embasar o planejamento técnico do Programa Qualifica Mais Progredir.