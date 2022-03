Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 130 milhões

O Concurso 2.462 da Mega-Sena, que será realizado hoje (12) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 130 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.461), na quarta-feira (9), e o prêmio ficou acumulado.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

Outras loterias

A Lotofácil sorteia neste sábado um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio de ontem, um apostador acertou as quinze dezenas e ganhou R$ 1.148.829,20. Na segunda faixa de premiação, 540 apostadores fizeram quatorze pontos e cada um ganhou R$ 637,25.

Neste sábado tem ainda sorteio da Quina, cujo prêmio acumulado chega a R$ 5,2 milhões.

Para concorrer ao sorteios das loterias da Caixa é necessário fazer sua aposta até 19h em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

Todos os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, São Paulo, a partir das 20h.