Jovem que fazia apologia ao nazismo é preso e acusado de terrorismo

O jovem Israel Soares, de 21 anos, foi preso e encaminhado à Penitenciária Estadual de Osório, no Rio Grande do Sul, onde vai aguardar julgamento. Se for condenado por terrorismo ele, pode pegar de 12 a 30 anos de cadeia.

O jovem foi acusado de fazer publicações de caráter racista, incitar o ódio nas redes sociais contra negros, judeus e contra a comunidade LGBTQ+ e fazer apologia ao nazismo. Ele também é acusado de ameaçar o vereador Leonel Radde (PT), de Porto Alegre, e a vereadora transsexual Benny Briolly (PSOL), de Niterói, no Rio.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa, os policiais encontraram um capacete da Legião Hitlerista, celular, computador, canivete, radiocomunicador e pen drives.

A delegada que acompanha o caso, Andrea Mattos, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, disse que a comoção social foi o principal fator no indiciamento do jovem.

“Preocupações com o terrorismo não se restringem à atuação de organizações. Também envolvem ameaças de potenciais atos de violência com motivação política, religiosa, ideológica e étnica que apresentem propósito de geração de pânico, terror e sensação de insegurança na sociedade”, disse.

VOVÓ DO CRIME

Maria do Socorro Ramos, de 89 anos, era procurada pela polícia desde 2015 pelo crime de latrocínio, que significa roubo seguido de morte e tinha uma condenação de 32 anos de prisão. Ela e o filho mataram o namorado, um ex-policial militar, para roubá-lo.

Maria do Socorro possui uma extensa ficha criminal. De acordo com o diretor, ela pratica furtos e roubos desde 1976. Após a morte do namorado, ela desapareceu na cidade de Santo André, no ABC Paulista.

Ela foi reconhecida por policiais que investigavam roubos em um condomínio na zona oeste de São Paulo, onde ela trabalhava como cuidadora de idosos.