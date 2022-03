Foragida há anos, ‘Vovó do crime’ de 89 anos é presa em São Paulo

Maria do Socorro Ramos, de 89 anos, era procurada pela polícia desde 2015 pelo crime de latrocínio, que significa roubo seguido de morte e tinha uma condenação de 32 anos de prisão, segundo notícia da Band.

“Ela está condenada por latrocínio junto com o filho. Ela e o filho mataram o convivente dela, que era um ex-PM. O filho foi condenado a 33 anos de cadeia e ela a 32. O crime aconteceu em 2013 e ela estava foragida da Justiça e está com mandado de condenação desde 2019″, disse o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Fábio Pinheiro Lopes.

Maria do Socorro possui uma extensa ficha criminal. De acordo com o diretor, ela pratica furtos e roubos desde 1976. Após a morte do namorado, ela desapareceu na cidade de Santo André, no ABC Paulista.

A Vovó do Crime foi achada pela polícia por acaso. Policiais estavam investigando roubos de apartamentos na zona oeste de São Paulo quando reconheceram a criminosa. Ela estava trabalhando em um condomínio como cuidadora de idosos e a família que a contratou não tinha a mínima ideia do passado criminoso dela.

A polícia suspeita agora que ela tenha envolvimento com os crimes cometidos nos apartamentos do condomínio no qual trabalha. Ela negou qualquer envolvimento.

Falsa biomédica

Hozana Carneiro Ximenes, de 35 anos, se passava por biomédica para realizar procedimentos estéticos em Manaus.

De acordo com a polícia, ela usava tutoriais da internet para aprender afazer os procedimentos em pacientes atraídos pelo baixo custo do atendimento. Um atendimento na faixa de R$ 15 mil, por exemplo, era feito pelo preço de R$ 3 mil.

Dez pacientes que se submeteram ao tratamento ficaram deformados e denunciariam a falsa biomédica à polícia. Ela já havia, inclusive, trabalhado em várias clínicas da cidade de Manaus.