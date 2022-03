Ex-presidente FHC terá de passar por cirurgia, diz hospital

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, terá de ser submetido a uma cirurgia em razão da fratura que sofreu no colo do fêmur, segundo boletim médico divulgado hoje (12) pelo Hospital Israelita Albert Einstein. FHC deu entrada nesta sexta-feira (12) no hospital e permanece internado.

“O presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein ontem em razão de uma fratura de colo de fêmur, e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias”, diz o texto do boletim médico divulgado.

O presidente de honra do PSDB foi mencionado nas redes sociais do partido:

“Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil”, disse o partido.

Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República por dois mandatos consecutivos, de 1994 a 2002, senador constituinte, ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Atualmente, é presidente do Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC).

RISCOS

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as complicações geradas por fraturas são as principais causas de mortes entre idosos.

Entre os riscos associados a um acidente deste porte estão a redução da mobilidade e autonomia, deixar o paciente acamado, o que interfere na musculatura e na capacidade respiratória, podendo causar embolia pulmonar, infecções e até a morte.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 40% dos idosos com mais de 80 anos caem pelo menos uma vez ao ano, e em geral 25% dos acidentes acabam em internação hospitalar, sendo que metade dos internados não sobrevive mais de um ano depois do acidente.

