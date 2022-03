Contratação de mulheres em vagas temporárias aumentou 39% em 2021, diz pesquisa

O aumento nas contratações de mulheres para vagas temporárias foi de 39,29% em 2021 na comparação com o ano anterior, de acordo com pesquisa feita pela empresa de RH Employer. No total, foram registradas mais de 700 mil admissões temporárias no País no ano de 2021, diante de mais de 500 mil no mesmo período em 2020.

As oportunidades temporárias são o caminho para muitos e muitas retornarem ao mercado de trabalho. Apesar do tempo limitado, muitas vagas oferecem potencial oportunidade de efetivação.

Os homens ainda representam o maior percentual de contratações entre os temporários, porém o número de mulheres é cada vez mais representativo.

Um dos fatores atrativos desse tipo de contrato para as mulheres é a opção de trabalhar um período do ano e poder dedicar outro com exclusividade à família ou outra atividade.

Segundo a diretora de Serviços da Employer, Vânia Montenegro, o crescimento de temporários é uma realidade em todo o País. Surgiu como uma alternativa para aqueles que precisam retornar rapidamente ao mercado devido à crise econômica e para empresas que precisam ocupar vagas sazonais. E essa possibilidade está abrindo portas cada vez mais para mulheres. “As gestantes, principalmente, recebem mais inclusão no mercado por essa modalidade, conquistando renda para providenciar itens essenciais de cuidados e tempo para cuidar do bebê”, explica.

Direitos do trabalhador temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela Lei 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período.

Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.