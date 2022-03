Butantan pede indicação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu solicitação do Instituto Butantan para incluir a faixa etária de 3 a 5 anos na indicação da vacina Coronavac.

O prazo de avaliação para esse novo pedido é de até sete dias úteis e começa a contar a partir de segunda-feira (14).

“A análise técnica será feita pela Anvisa de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para esse público específico”, informou a Agência, após receber a solicitação na noite dessa sexta-feira (11).

Caso o pedido seja deferido pela Anvisa, a Coronavac pode ser a primeira vacina contra o coronavírus autorizada para crianças a partir dos 3 anos de idade.

Atualmente, a imunização pediátrica contra a covid-19 é permitida partir dos 5 anos, mas somente a vacina da Pfizer tem autorização para crianças dessa idade. A partir dos 6 anos, elas podem receber a Pfizer ou Coronavac.

NÚMEROS

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 29.305.114 casos confirmados de covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. O número total de mortes pela doença é de 654.556 Em 24 horas, foram registrados 55.211 casos. No mesmo período, foram confirmadas 470 mortes de vítimas do vírus. Segundo o mesmo boletim, 27.618.035 pessoas se recuperaram da doença e 1.032.523 casos estão em acompanhamento.

Estados

São Paulo lidera o número de casos, com 5,1 milhões, seguido por Minas Gerais (3,26 milhões) e Paraná (2,37 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (123,3 mil). Em seguida, aparece Roraima (154,5 mil) e Amapá (160,2 mil). Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número de óbitos (165.981), seguido de Rio de Janeiro (72.116) e Minas Gerais (60.260). O menor número de mortes está no Acre (1.987), no Amapá (2.118) e em Roraima (2.139).