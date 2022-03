Rússia pagará ‘preço severo’ se usar armas químicas na Ucrânia, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (11) que a Rússia pagará um “preço severo” se usar armas químicas na Ucrânia.

“Não vou falar sobre inteligência, mas a Rússia pagará um preço severo se usar químicos”, afirmou Biden após anunciar novas sanções contra o país em pronunciamento na Casa Branca, sede do governo norte-americano.

O alerta acontece um dia após o ministro da Tecnologia britânico, Chris Philp, relatar temores de que Moscou pode estar montando um falso pretexto para promover um ataque químico.

Segundo apurou a CNN Internacional, o governo norte-americano descobriu que o governo russo usou armas químicas no envenenamento de 2020 do líder da oposição russa Alexey Navalny e em 2018 contra Sergei e Yulia Skripal na Inglaterra.

Retirada de status

No mesmo pronunciamento, Biden anunciou ainda que o governo dos Estados Unidos vai retirar o status de “nação mais favorecida” da Rússia, o que irá alterar as relações comerciais entre ambos.

“A designação de status de nação mais favorecida significa que dois países concordaram em negociar um com o outro sob os melhores termos possíveis – tarifas baixas, poucas barreiras ao comércio e maiores importações possíveis permitidas”, explicou.

Segundo Biden, a decisão foi tomada em comum acordo com outros países do G7 e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), abrindo caminho para a imposição de tarifas sobre produtos russos e aumentando a pressão sobre a economia do país invasor.

Ele também anunciou o banimento da importação de vodka, diamantes e frutos do mar da Rússia para os Estados Unidos. Além disso, adicionou novos oligarcas russos à lista de nomes sancionados pelos países do Ocidente.

