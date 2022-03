NZN abre vagas de emprego para profissionais de tecnologia em modelo remoto

A NZN, players para soluções de publicidade e comunicação online, está com vagas abertas para profissionais de tecnologia.

Com atuação totalmente remota, candidatos de todo o País podem se candidatar, mesmo com sedes físicas em São Paulo e Curitiba, no Paraná.

Os cargos disponíveis são os seguintes: Analistas de SEO Júnior e Sênior, Analistas de Inteligência Sênior, Assistente de Brand Publishing, Product Mananger , Desenvolvedor Front end PI e Full Stack PI.

O pacote de benefícios oferecidos pela empresa conta como assistência médica e odontológica, complemento ao plano de saúde (Vitta), seguro de Vida, Gympass, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche, auxílio-home office e mobilidade, happy friday (evento com almoço especial oferecido mensalmente), entre outros.

Além disso, a NZN permite aos pais, tanto homens como mulheres) uma extensão das licenças aplicadas pela CLT, incluindo casos de adoção.

Outros diferenciais são o plano de progressão de carreira, ferramenta que ajuda os profissionais a planejarem e desenvolverem planos de carreira dentro da própria NZN, e a política de aprimoramento, que possibilita ao funcionário utilizar um saldo em livros e cursos diversos que não necessariamente têm ligação com suas atividades profissionais dentro da companhia.

A empresa faz questão de reforçar que a candidatura de todas as pessoas é incentivada, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero, cultura, cor, etnia, religião, formação ou limitação.

Com mais de 120 colaboradores, vale destacar ainda que NZN possui o selo GPTW (Great Place to Work), conquistado pela segunda vez. A certificação atesta que se trata de uma das melhores empresas para se trabalhar.

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo e ocupar um dos cargos podem se inscrever por meio deste link. Boa sorte!

