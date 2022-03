Jornalista russo chama Putin de ‘Hitler de hoje’ e se junta ao exército ucraniano

O jornalista e escrito russo Sergei L. Loiko, famoso correspondente de guerra que já colaborou com os mais famosos jornais do mundo, anunciou que abandonou a neutralidade e se juntou ao exército ucraniano para lutar contra Putin, “o Hitler de hoje”.

Em um vídeo encaminhado por ele aos ucranianos, ele diz:

“Olá! Meu nome é Sergei Loiko. Tenho 69 anos. Sou russo, mas trabalhei quase toda a minha vida como jornalista correspondente de grandes jornais americanos. Durante minha carreira jornalística, presenciei muitos conflitos armados e várias guerras, mas nunca tomei o lado de ninguém, nunca peguei em armas, porque isso seria antiprofissional

“Agora, você vê o fuzil Kalashnikov em minhas mãos. E eu não sou mais um jornalista, sou uma pessoa livre. Eu vim aqui para a Ucrânia, estou nos arredores de Kiev, para defender a Ucrânia da minha pátria, de Putin, o Hitler de hoje”, disse Loiko.

Segundo o jornalista, essa é a batalha do Armagedom, do bem contra o mal, e todos devem se juntar a essa luta. “Entrem em contato com as embaixadas da Ucrânia em seus países. Estamos lutando aqui não apenas pela Ucrânia, não apenas por sua independência, não apenas pelos ucranianos e seus parentes, estamos lutando aqui por você, pelo mundo inteiro, porque este é o início da Terceira Guerra Mundial”, disse o jornalista.

Além de cobrir guerras e crises na Rússia e nos antigos estados soviéticos desde 1991, Sergei Loiko também escreveu romances e livros sobre as guerras do Iraque, obras que foram traduzidas para várias línguas.

SNIPER CANADENSE

Outra aquisição do exército ucraniano para enfrentar os russos é o alistamento do famoso sniper canadense conhecido como ‘Wali’.

O militar ficou mundialmente conhecido após acertar um alvo do Estado Islâmico a 3,5 km de distância no Iraque, em 2017. Foi considerado na época o tiro mais longo da história militar.