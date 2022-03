Importações de vodca, diamante e frutos do mar serão proibidas na Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aplicou novas sanções contra a Rússia nessa sexta-feira (11) em discurso transmitido ao vivo. O decreto prevê a proibição de compras de bebidas, diamantes e frutos do mar por parte da Rússia.

De acordo com informações da BBC News, a União Europeia disse que iria proibir as importações dos produtos importantes russos de ferro e aço. Além disso, há também a aplicação de impedimento em investimentos novos em energia no país.

Biden afirmou que os últimos passos serão “outro golpe esmagador na economia russa”, como relata a BBC News. Os Estados Unidos, a União Europeia e Reino Unido impôs sanções a centenas de políticos da Rússia.

A cada período que passa, o Ocidente continua aplicando sanções mais severas no governo russo desde a invasão. Um exemplo dessa semana é o fato de Biden ter proibido a compra de petróleo russo, desestabilizando o mercado internacional. Conforme a guerra vem se estendendo, marcas famosas também já deixar de oferecer serviços na Rússia, como: McDonald’s, Starbucks, Netlix, Zara, Coca-Cola, dentre outras.

Impactos no cenário internacional

Com as penalidades aplicadas à Rússia, consequentemente isso abre margem para um impacto no cenário internacional. De acordo com a BBC News, tirar a Rússia desse status [nação mais favorecida], faz com que caminhos para tarifas mais altas sobre os principais produtos que ela vende sejam abertas, como combustíveis minerais, fertilizantes e metais. Biden disse que está organizando seus planos com a União Europeia e outros países de economia avançada, como Canadá e Japão. Nos Estados Unidos, o Congresso já declarou seu posicionamento favorável à medida, que poderá entrar em vigor.

Atualmente, Brasil já vem sofrendo as consequências desse balanço no mercado internacional. A Petrobras, por exemplo, havia anunciado nesta quinta-feira (10) um novo reajuste nos preços de combustíveis. Além disso, o gás de cozinha também passou por reajustes. A Petrobrás havia justificado que a ação se deu pelas observações nos “preços em patamares consistentemente elevados.”