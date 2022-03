Cartaz de ucraniana desejando que Zelensky fosse Bolsonaro é FAKE NEWS

Uma falsa imagem de uma ucraniana segurando um cartaz em protesto contra a guerra da Ucrânia, onde se lê, em inglês, “Queríamos que Zelensky fosse Bolsonaro” é mais uma das dezenas de FAKE NEWS que invadem as redes sociais diariamente. A palavra “Bolsonaro foi acrescentada digitalmente à foto”. Veja a original abaixo:

Ucraniana protesta contra invasão russa (Reprodução)

Essa mulher realmente existe, assim como o cartaz pedindo o fim da guerra, mas a frase original é: “Save Ukraine. Stop Putler”, ou “Salve a Ucrânia. Pare Putlher”, em português. O termo Putler é a junção do sobrenome do presidente russo Vladimir Putin com o líder nazista Hitler.

O protesto foi feito no dia 27 de fevereiro, na porta do escritório das Nações Unidas, na cidade de Erbil, no Iraque, por ucranianos que moram na cidade.

A mulher da foto se identificou como Rostislav e pediu para que o mundo abrisse os olhos contra o novo ditador que está surgindo no mundo.

“Putin disse que começou uma invasão militar para salvar o povo da Ucrânia. Putin, você deseja salvar o povo do quê? De quem? Nós vivemos bem na Ucrânia. Nos deixe em paz”, disse.

JORNALISTA NA GUERRA

O jornalista e escrito russo Sergei L. Loiko, famoso correspondente de guerra que já colaborou com os mais famosos jornais do mundo, anunciou que abandonou a neutralidade da profissão e resolveu aderir ao exército ucraniano para lutar contra Putin, “o Hitler de hoje” e as forças invasoras da Rússia.

Em um vídeo encaminhado por ele aos ucranianos, ele diz: “Olá! Meu nome é Sergei Loiko. Tenho 69 anos. Sou russo, mas trabalhei quase toda a minha vida como jornalista correspondente de grandes jornais americanos. Durante minha carreira jornalística, presenciei muitos conflitos armados e várias guerras, mas nunca tomei o lado de ninguém, nunca peguei em armas, porque isso seria antiprofissional