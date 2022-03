Ucrânia anuncia abertura de 7 corredores humanitários para fuga de civis

O governo ucraniano anunciou nesta quinta-feira a aberturas de sete corredores humanitários para fuga de civis em várias regiões do país.

De acordo com a vice-primeira-ministra ucraniana, os corredores vão permanecer abertos das 7h às 19h locais e a evacuação será feita por ônibus ou veículos particulares, que deverão ser compartilhados para levar o maior número de pessoas possível.

Partindo de Sumy para Poltava

Partindo de Trostyanets para Poltava

Partindo de Krasnopillya para Poltava

Partindo de Passas para Lozova

Partindo de Mariupol para Zaporizhia

Partindo de Volnovakha para Pokrovsk

Partindo de Borodyanka, Bucha, Irpin e Gostomel para Kiev

De acordo com o governador regional de Kiev, somente nesta quarta-feira 10 mil pessoas deixaram a Capital ucraniana.

SEM ACORDO

Mais uma reunião realizada entre os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia, realizada na Turquia nesta quinta-feira, terminou sem acordo para um cessar-fogo.

O governo ucraniano propos um cessar-fogo de 24h para resolver osproblemas humanitários dos civis, mas a Rússia não concordou. Segundo o ministro russo, o cessar-fogo só sereá possível se a Ucrânia acatar todas as exigências russas, que são:

Fim das ações militares da Ucrânia

Mudar a constituição do país em prol da neutralidade, o que significa que o país não poderia aderir à OTAN

Reconhecer a Crimeia como território russo

Reconhecer os territórios ucranianos de Donetsk e Luhansk como países independentes

ATAQUE À MATERNIDADE

Pelo menos 3 pessoas morrem em um ataque russo realizado nesta quarta-feira a um hospital infantil que também funciona como maternidade, em Mariupol, entre as vítimas estava uma menina. Outras 17 ficaram feridas, algumas delas mulheres em trabalho de parto.

Em um post no Facebook, a Câmara Municipal de Mariupol disse que as forças russas jogaram bombas no hospital infantil. “A destruição é colossal”, diz a postagem.

O governo russo havia concordado com um cessar-fogo de 12h para retirar civis de seis cidades que foram mais castigadas pelo bombardeio, uma delas é Mariupol.

“Atrocidade! Por quanto tempo mais o mundo será cúmplice ao ignorar o terror?”, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.