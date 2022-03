São Paulo tem mais de 100 vagas de emprego para refugiados e imigrantes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Paulo, por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), está com mais de 100 vagas de emprego para imigrantes ou refugiados de todas as nacionalidades que estejam morando na Capital. Até o momento, não há registro de ucranianos na cidade.

A Secretaria disponibilizou a unidade central do Cate para atender os imigrantes que buscam reestabelecer suas vidas aqui no Brasil. No local, até a próxima segunda-feira (14), essas pessoas serão atendidas por uma equipe técnica que vai auxiliar na busca por oportunidades de emprego e geração de renda, inclusive com atendentes bilíngues.

Entre as oportunidades disponíveis estão 25 vagas para atendente em lanchonete, lojas e mercados. O salário médio é de R$ 1.400, sendo exigido dos candidatos a escolaridade entre Fundamental e Médio ou equivalente.

Já para o setor de comércio há seis oportunidades para vendedores, com salário de R$ 1.580. O Ensino Médio completo está entre as exigências, além da experiência na função.

Na construção civil, por sua vez, as vagas estão distribuídas em ocupações como pedreiro, encanador e serralheiro. É necessário ter experiência nas atividades.

Há ainda 21 vagas em limpeza, como auxiliar. As oportunidades são para trabalhadores sem experiência, que comprovem escolaridade compatível com a atividade. O salário é de R$ 1.673.

Para orientação sobre documentação para imigrantes e refugiados que chegam ao Brasil, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania disponibiliza o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes. Informações pode ser obtidas pelos telefones (11) 2361-3780 e (11) 2361-5069 ou pelo e-mail crai@prefeitura.sp.gov.br. Para assuntos sobre regularização migratória, envie mensagem para gestao.crai@sefras.org.br.

Inscrições para vagas de emprego no Cate:

Data: até 14 de março

Horário: 8h às 17h (de segunda a sexta-feira)

Local: Cate Central, localizado na Avenida Rio Branco, número 252 - São Paulo