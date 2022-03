Gasolina, diesel e gás de cozinha voltam a subir

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira um novo reajuste nos preços da gasolina, gás de cozinha e diesel. Os preços estavam congelados no Brasil há quase dois meses nas refinarias.

Nesta sexta-feira, o preço do litro da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86, aumento de 18,8% e o diesel vai subir de R$ 3,61 para R$ 4,51, alta de 24,9%.

Já o gás de cozinha terá o preço reajustado para as distribuidoras em 16,1%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 o kg, fazendo com que o preço do botijão (para a distribuidora) custe R$ 58,21.

“Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”, justificou a Petrobras.

Ainda não é possível medir o impacto do reajuste nas bombas, já que isso depende dos impostos de cada estado de das margens de lucros de revendedores e distribuidores.

O ataque russo à Ucrânia e a política de sanções dos Estados Unidos ao petróleo vendido pela Rússia impactou o mercado internacional, que já acumula alta de 45% no ano no barril de petróleo Brent, atingindo o patamar de venda de US$ 139.

Mirando à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro tem acenado de que não vai deixar a Petrobras repassar integralmente a alta do petróleo do mercado internacional para o mercado interno. Dois projetos que tem como objetivo segurar os preços dos combustíveis no Brasil continuam tramitando no Senado e aguardam acordo para votação.

