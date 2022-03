“Escárnio público”, diz prefeito de Campina Grande sobre vazamento de vídeo íntimo de sogra

Após o vazamento de um vídeo íntimo onde sua sogra cheira cocaína com uma nota de R$ 100, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, divulgou um texto nas redes dizendo que ele e sua família estão vivendo os piores dias de suas vidas.

Em post divulgado nas redes, o prefeito classificou o caso como “escárnio público” e disse que resolveu falar abertamente sobre tudo porque não tem nada a esconder e cada um é responsável por sua escolha. “você e eu não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho (maior de idade) e, muito menos, de um sogro ou sogra”, disse.

O lembrou que sua esposa estava grávida de uma semana quando foi divulgado o vídeo com as imagens da mãe dela: “Vi minha esposa com seis semanas de gravidez chorar duplamente - chorar por não ter a convivência da mãe há mais de 10 anos e chorar por ver a mãe em uma situação tão delicada” e completou: “Embora nada apague o fato de que o conteúdo do vídeo ser uma lástima, a decisão de cooperar com a dor do outro escreve a respeito do nosso caráter com letras garrafais.”

Vídeo

Nas imagens que tomaram conta das redes sociais, a mulher cheira cocaína em fileiras espalhada sobre as nádegas de outra mulher enquanto ouvem Starway to Heaven, do Led Zeppelin. O vídeo foi compartilhado na semana passada e a hashtag @fofocadecampina esteve entre os top trends do Twitter.

Em seu perfil, a esposa do prefeito, Juliana Cunha Lima, comentou sobre as imagens divulgadas. “É triste ver um familiar, sua mãe, assim como você não mora junto e não mora com ela desde os 16 anos, em uma situação autodestrutiva”, disse.