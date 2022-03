‘Chocante’ e ‘abominável’: dois termos usados pela ONU e Reino Unido após bomba em hospital infantil na Ucrânia

De acordo com a BBC News, uma maternidade e uma ala infantil foram destruídas em um ataque aéreo russo diretamente a um hospital. Isso ocorreu nesta quarta-feira (9), na cidade de Mariupol, sul da Ucrânia. O local ficou completamente devastado por conta dos ataques.

O conselho da cidade disse que “a destruição é colossal” e há relato de muitos mortos e feridos, com crianças enterradas sob os escombros, como relata a BBC News. Nesta tarde, ao se dirigir aos acontecimentos, a ONU classificou os ataques como “chocante”, enquanto o Reino Unido definiu como “abominável”.

Negociações na guerra

A Rússia havia concordado anteriormente com novo cessar-fogo por 12 horas para darem abertura de fuga aos civis, evitando a presença deles nas seis áreas mais afetadas do país, como relata a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk. De acordo com a BBC News, os prefeitos dizem que civis já estão deixando a cidade de Sumy e Enerhodar, situadas no nordeste.

Em atualização sobre os principais desenvolvimentos em campo de batalha, os militares da Ucrânia disseram que “a Rússia não está abandonando seus planos de cercar” Kiev, segundo a BBC News. O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia afirmou também sobre suas forças de defesa estarem “repelindo e retendo” a ofensiva russa “em todas as direções”.

Ainda nesta tarde, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, chegou à Turquia para negociações de paz com a Rússia, relatado pela BBC News. As conversas terão início na quinta-feira na cidade de Antália, a convite do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também foi visto chegando à Turquia na quarta-feira. As negociações de três vias serão as primeiras entre os principais diplomatas do país desde a invasão russa que ocorreu há duas semanas.