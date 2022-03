OMS confirma existência de nova variante do coronavírus, a Deltacron

Nem Delta nem Ômicron. A nova variante do coronavírus confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) se chama Deltacron e reúne características das duas cepas anteriores e foi identificada pela primeira vez em janeiro, na França.

“Estamos cientes dessa recombinação. Foi detectada na França, Holanda e Dinamarca, mas em níveis muito baixos”, disse a diretora da OMS Maria Van Kerkhove em coletiva de imprensa realizada em Genebra.

A recombinação genética é a troca aleatória de material genético que ocorre quando dois microorganismos invadem a mesma célula, criando uma variante diferente do vírus.

O sequenciamento genômico da variante Deltracron foi encaminhado pelos virologistas do Instituto Pasteur, da França, para o banco internacional de dados da covid, o GISAID, confirmando a existência da nova variante.

A diretora da OMS disse durante a reunião que ainda não há evidências de que a nova variante seja mais grave ou mais contagiosa do que a Delta e a Ômicron, separadamente, mas garantiu os estudos continuam em andamento para determinar os riscos da Deltacron.

“A pandemia está longe de acabar, e não só precisamos focar em salvar a vida das pessoas, mas focar também em reduzir a propagação desse vírus. Isso não significa que as pessoas vão precisar ficar em suas casas, mas precisamos testar e continuar fazendo o sequenciamento do vírus.”

CÉREBRO ENCOLHIDO

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford mostrou que a covid-19 pode encolher o cérebro de pacientes, principalmente nas áreas do olfato e da memória.

O estudo não conseguiu determinar se as complicações podem ser revertidas de forma parcial ou completa no futuro, mas sabe-se que as mudanças na estrutura do cérebro podem afetar pessoas tanto em casos leves de covid quanto nos mais graves.