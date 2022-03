Zelensky pede que Ocidente reconheça Rússia como “estado terrorista”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez nesta terça-feira um discurso no parlamento britânico e pediu aos países do Ocidente que reconheçam a Rússia como “estado terrorista” pelos ataques lançados ao país desde que iniciou a invasão, no dia 24 de fevereiro.

“Por favor, aumentem a pressão sobre as sanções contra este país, reconheçam esse país como um estado terrorista e garantam que nossos ucranianos estejam seguros. Por favor, façam o que precisa ser verdade”, disse aos representantes britânicos por meio de videoconferência.

Durante o discurso, o presidente disse que mais de 50 crianças já morreram desde o início da guerra e que a Rússia não autorizou o acesso de organizações de ajuda humanitária.

Zelensky também fez menção à decisão da OTAN de não acatar pedido para implementar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para evitar que os bombardeios russos em áreas civis. “Na reunião do conselho da OTAN, sentimos que não tivemos o resultado que esperávamos. Infelizmente, as alianças nem sempre funcionam como deveriam, porque a zona de exclusão aérea não pode ser estabelecida”, lamentou.

O primeiro-ministro Boris Johnson defendeu no Parlamento Britânico, logo depois do discurso de Zelensky, que os aliados forneçam as armas necessárias para a Ucrânia. “Nossos líderes e aliados estão determinados a pressionar e fornecer aos nossos amigos ucranianos as armas necessárias para defender sua pátria e pressionar por sanções ainda mais importantes”.

Petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que seu país vai suspender as importações de petróleo da Rússia.

“Os Estados Unidos produzem muito mais petróleo domesticamente do que todos os países europeus juntos. Na verdade, somos também exportadores, então podemos assumir essa medida, outros não podem. Estamos trabalhando também com parceiros europeus para reduzir a dependência da energia russa”, afirmou Biden.

Durante a sessão do parlamento, o primeiro-ministro britânico disse que o Reino Unido seguirá a decisão dos Estados Unidos e vai reduzir gradualmente as importações até chegar a zero.