Multinacional abre mais de 50 vagas de trabalho híbrido para América Latina

A Kantar está com 58 vagas de emprego abertas para candidatos da América Latina, que poderão trabalhar em regime híbrido – três dias em casa e dois no escritório.

As oportunidades são para atuar na Kantar Insights, divisão especializada em analisar o comportamento dos consumidores.

Entre os cargos disponíveis no Brasil estão Gerente de Atendimento e Planejamento, Assistente de Análise de Dados e Analista de Pesquisa Sênior.

Vale ressaltar que ter domínio do inglês é mandatório para as vagas, uma vez que a Kantar é uma empresa britânica. Já o espanhol é considerado um diferencial, visto que a maioria das ocupações são regionalizadas.

Por conta do contato internacional, a Kantar Insights e as outras divisões da empresa dão chances para o colaborador conhecer línguas e culturas diferentes. É possível se candidatar a vagas em outros países, seguindo uma política de recrutamento interno.

Mais detalhes sobre as vagas podem ser conferidas neste link. Faça sua inscrição.

O processo seletivo ocorre em diversas etapas, que englobam entrevistas por e-mail, telefone e videoconferência.

De olho no CV

Antes de mais nada, uma pergunta fundamental: você sabe quais são as informações que não podem faltar no seu currículo na hora de se candidatar a uma vaga? Confira abaixo a estrutura de um CV campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.