Guerra na Ucrânia: Moradores começam a fugir de cidades por corredores humanitários

Moradores de pelo menos duas cidades da Ucrânia começaram nesta terça-feira e deixar os locais de conflito pelos corredores humanitários aprovados ontem em acordo entre Rússia e Ucrânia.

Uma dessas cidades é Sumy, a cerca de 330 quilômetros da Capital, Kiev, perto da fronteira com a Rússia, que ontem foi alvo de bombardeio russo que matou crianças. A rota de evacuação é direcionada para as cidades de Golubivka, Lokhvytsia, Lubny e Poltava, todas na Ucrânia. De acordo com as autoridades do país, o corredor deve operar das 10h às 21h e só é permitido a evacuação de civis (idosos, mulheres e crianças) e estudantes estrangeiros.

Em reunião realizada nesta segunda-feira, a Rússia prometeu que cessaria ataques em cinco cidades russas para que os civis pudessem ser evacuados pelos corredores humanitários. Essas cidades são Sumy, Kharkiv, Chernigov, Mariupol e a capital do país, Kiev.

Mas nesta terça, o governo ucraniano acusou os russos de executarem um ataque que impediu a saída de idosos, mulheres e crianças na cidade de Mariupol.

LEIA TAMBÉM: Enquanto as bombas caem, violinista toca para refugiados em abrigo antibomba na Ucrânia

Em Irpin, cidade que não consta na lista de corredores, mais de 150 pessoas foram evacuadas hoje, segundo o governo da região.

O número de refugiados nos países vizinhos em função da guerra na Ucrânia já superou a marca dos 2 milhões, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas). Mais da metade das pessoas que fugiram da guerra até agora atravessaram a fronteira com a Polônia.

NOVO VÍDEO

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky gravou um novo vídeo para mostrar à população que está vivo e permanece em Kiev, lutando com seus compatriotas.

“Eu fico em Kiev. Em Bankova. Não me escondendo. E não tenho medo de ninguém. Tanto quanto é preciso para vencer esta guerra!”, disse

O presidente ucraniano aproveitou ainda para acusar o exército russo de ter feito fracassar a retirada de civis pelos corredores humanitários.