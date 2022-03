Guerra na Ucrânia: brasileira cede fazenda na Romênia para abrigar refugiados

Dezenas de refugiados que conseguiram deixar a Ucrânia pela fronteira com a Romênia viram no gesto da brasileira Maria Thereza uma esperança que a guerra apagou em seu país natal.

Natural de Petrolina, no sertão pernambucano, a brasileira cedeu a fazenda onde mora na Romênia para abrigar os refugiados brasileiros e de outras nacionalidades que não tem para onde seguir.

Ela mudou-se para a Romênia em 2016 e vive lá com o marido e dois filhos e desde que a guerra nas Ucrânia começou ela procurou a embaixada brasileira e cedeu sua fazenda, que fica próxima à fronteira, como um posto avançado para auxiliar àqueles que fogem do conflito no país vizinho.

Quando começaram os ataques russos Maria Thereza e sua família estavam no Brasil, pois o pai da brasileira estava internado em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Ator e apresentador ucraniano é morto enquanto lutava contra exército russo

Segundo ela, imediatamente seu marido começou a receber ligações com pedido de ajuda para as pessoas que chegavam pela fronteira. Eles acionaram seus funcionários para que fossem até a fronteira recolher o primeiro grupo de refugiados, composto por norte-americanos, holandeses e ucranianos.

Desde então, já passaram pelo local pelo menos 60 refugiados, que recebem alimentação e uma cama para descansar até estarem prontos para retomarem seus destinos. A maioria segue para o aeroporto de Bucareste para tomar um avião para seus países de origem.

A pernambucana contou que os refugiados contam muitas histórias de sofrimento e violência e que no momento a fronteira dos países com a Ucrânia tornou-se um local muito hostil e particularmente perigoso para mulheres que fogem sozinhas. Uma mulher que chegou ao local disse que há vários homens vestidos de mulher tentando atravessar a fronteira e muita briga. Por determinação