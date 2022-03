Criança morre desidratada em cidade cercada pelos russos, diz presidente ucraniano

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira que o bloqueio do exército russo na cidade de Mariupol está privando a cidade de recursos e que uma criança morreu de desidratação devido ao desabastecimento de água e alimentos.

“Em 2022, de desidratação”, lamentou o presidente, que comparou a crise vivida pelo país à criada pela invasão nazista na segunda guerra mundial. De acordo com o presidente, a cidade enfrenta ainda escassez de energia elétrica, gás para aquecimento e transporte.

A Câmara Municipal de Mariupol divulgou nesta terça que recursos humanitários devem chegar à cidade, como água, remédios e alimentos, mas não deu detalhes da operação.

A cidade não é a única que enfrenta a escassez de alimentos, água e remédios. De acordo com as autoridades ucranianas, falta antibióticos, analgésicos e medicamentos como insulina em quase todo o país.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de manter 300 civis como reféns na cidade e que isso é considerado crime de guerra.

Mariupol é considerada estratégica para o avanço russo, porque o controle da cidade dá ao exército de Putin um corredor terrestre entre a Criméia e as regiões controladas por separatistas.

Fuga de brasileiras

Duas jogadoras brasileiras que jogavam futebol no Kryvbas Women, time da cidade de Kryvyi Rih, no sudoeste da Ucrânia, desembarcaram nesta terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Kedma Larissa e Lidiane de Oliveira disseram que houve momentos em que acharam que não conseguiriam fugir do país, já que sua cidade estava praticamente cercada por tropas russas.

Elas contaram que fizeram mais de uma tentativa, mas os trens que saiam da cidade estavam completamente lotados e fazia muito frio para ficarem andando pelas ruas, por isso tiveram que voltar ao hotel e tentar em outra oportunidade.