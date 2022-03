Semana começa com temperaturas elevadas em São Paulo, indica previsão

A semana começa com temperaturas elevadas na cidade de São Paulo, segundo previsão meteorológica do Climatempo para esta segunda-feira (7).

A máxima pode alcançar os 33ºC, enquanto a mínima fica na casa dos 20ºC.

O dia será de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e também à noite - há 90% de chances de precipitações.

A umidade do ar vai variar entre 35% e 63%.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, o sol nasce às 6h04 e se põe às 18h30.

Restinho de verão

O verão, que teve início em 21 de dezembro de 2021, termina no próximo dia 20. E o que esperar para a despedida da estação mais quente do ano?

Ainda de acordo com o Climatempo, as médias históricas de chuva de março têm grande redução, em relação a janeiro, sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Mas para a porção norte do Nordeste e do Norte do Brasil, o mês é de muita chuva e, em algumas áreas, é o pico da estação chuvosa.

Para a região Sudeste, especificamente, não há expectativa de formação de outra Zona de Convergência do Atlântico Sul. No entanto, com a grande disponibilidade de umidade e de calor sobre o País, as pancadas de chuva vão continuar ocorrendo e muitas podem ser fortes - o que liga o sinal de alerta.

O Climatempo chama atenção para eventos de chuva volumosa no leste da região, que inclui toda a faixa litorânea, o leste de São Paulo e a Grande São Paulo, todo o Estado do Rio de Janeiro, todo o Espírito Santo e áreas da Zona da Mata mineira e Vale do Rio Doce. Isso porque todas estas áreas já estão com histórico de solo encharcado devido à chuva volumosa de dezembro até agora.