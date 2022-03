Prefeito é morto na Ucrânia enquanto distribuía pão ao povo: “Ele morreu como herói”

Autoridades ucranianas informaram nesta segunda-feira que o prefeito da cidade de Gostomel, Yuri Illich Prylypko, foi morto por soldados russos enquanto distribuía comida e remédio para os moradores locais. Dois assessores do prefeito, Ruslan Karpenko e Ivan Zoria também morreram no ataque.

As circunstâncias da morte do prefeito ainda não são claras, mas a página da cidade no Facebook deu a notícia e o chamou de herói.

“O prefeito da cidade de Gostomel, Yuri Illich Prylypko, foi morto enquanto distribuía pão aos famintos e remédios aos doentes. Ninguém o obrigou a andar sob os projéteis dos ocupantes, ele poderia ter se escondido em um porão. Mas, ele morreu por seu próprio povo, por Gostomel, por sua comunidade. Ele morreu como um herói”, dizia a postagem.

A cidade de Gostomel é sede do aeroporto de Antonov e já havia sido palco de intensos ataques no início da invasão e, 25 de fevereiro. A cidade fica próxima à capital do país, Kiev.

De acordo com as autoridades do país, embora Kiev ainda não tenha sido atacada diretamente, as cidades próximas, como Gostomel, Bucha, Vorzel e Irpin tem sofrido fortes ofensivas do exército russo.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski concedeu o título de “Cidade Heroína” às vilas ucranianas, entre elas Gostomel, que estão lutando contra os russos.

CORREDORES HUMANITÁRIOS

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira que não aceitará a proposta de corredores humanitários para fuga de civis para a Belarus e para a Rússia, conforme proposto pela Rússia. “Não é uma opção aceitável”, disse a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereschuk.

Mais de 1,5 milhão de pessoas já fugiram do país em busca de refúgio, de acordo com o alto comissariado da ONU. Somente a Polônia já recebeu mais de 1 milhão de pessoas que fugiram da Ucrânia desde 24 de fevereiro, de acordo com dados da fronteira polonesa.