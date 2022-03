Ator e apresentador ucraniano é morto enquanto lutava contra exército russo

Pasha Lee, de 33 anos, tinha uma carreira consolidada como ator, dublador e apresentador de TV na Ucrânia, mas largou tudo para se juntar aos soldados que lutam para defender a Ucrânia da invasão russa.

Nascido na Crimeia, Lee se integrou às Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia no primeiro dia de guerra, antes mesmo da Lei Marcial imposta pelo governo.

Desde então, ele compartilhava em suas redes sociais os esforços de guerra. “Nas últimas 48 horas há uma oportunidade de sentar e tirar uma foto de como estamos sendo bombardeados, e estamos sorrindo porque vamos conseguir. Ucrânia, estamos trabalhando”, escreveu no Instagram.

Neste domingo, ele foi declarado oficialmente morto em um bombardeio na cidade de Irpen, perto de Kiev.

Lee foi apresentador do canal DOM e fez trabalhos como dublador em filmes como O Rei Leão e O Hobbit. Julia Ostrovsk, chefe da plataforma UATV/DOM, disse que Pasha era o “mais alegre e ensolarado dos apresentadores” na rede.

MORTE PREFEITO

Autoridades ucranianas informaram nesta segunda-feira que o prefeito de Gostomel, , Yuriy Prylypko, foi morto em ataque russo juntamente com dois de seus assessores enquanto distribuía comida e remédios nos abrigos da cidade, que fica próxima a Kiev.

Uma postagem feita na página oficial da cidade no Facebook disse que ele poderia ter ficado escondido nos abrigos subterrâneos, mas escolheu continuar trabalhando pela comunidade e “morreu como herói”.

“O prefeito da cidade de Gostomel, Yuri Illich Prylypko, foi morto enquanto distribuía pão aos famintos e remédios aos doentes. Ninguém o obrigou a andar sob os projéteis dos ocupantes, ele poderia ter se escondido em um porão. Mas, ele morreu por seu próprio povo, por Gostomel, por sua comunidade. Ele morreu como um herói”, dizia a postagem.

A cidade de Gostomel é sede do aeroporto de Antonov e já havia sido palco de intensos ataques no início da invasão e, 25 de fevereiro. A cidade fica próxima à capital do país, Kiev.