Arthur do Val divulga vídeo sobre viagem à Ucrânia: ‘Faça seu julgamento’

O deputado Arthur do Val (Podemos) votou a se manifestar nesta segunda-feira (7), em seu perfil no Instagram, sobre a polêmica envolvendo sua viagem à Ucrânia. Em áudio vazado, o parlamentar disse que mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

“Vou postar esse vídeo aqui para que você possa ver tudo o que aconteceu na viagem. Pode ficar um pouco longo, mas eu tentei resumir. São horas e horas de conteúdo. Postei com data, hora e local, para que você possa fazer o seu julgamento do que realmente aconteceu nessa viagem”, disse o deputado, em vídeo.

O mesmo conteúdo já havia sido publicado em seu canal no YouTube no domingo (6).

Assista:

Deputado retirou pré-candidatura

Arthur do Val afirmou no último sábado (5) que enviou pedido à presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, de retirada de sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo após a repercussão dos áudios sexistas.

“Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas ou com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho e, por isso, peço desculpas. Não tenho compromisso com o erro. Por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, escreveu.

Mais cedo, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, já havia dito que poderia se retirar da disputa. “Se eu vou continuar pré-candidato? Não sei, cheguei agora no Brasil. Eu não quero atrapalhar a terceira via, eu não quero atrapalhar meu partido, eu não quero atrapalhar ninguém. Então, se isso for melhor, tudo bem, eu retiro, não tem problema. Eu só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz”, disse ele em vídeo.

Ainda no sábado, o partido político Podemos decidiu abrir procedimento disciplinar interno contra Arthur pelas declarações sobre as mulheres ucranianas.