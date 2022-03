Veja 7 profissões em alta na área da tecnologia

Confira as profissões em alta no setor de tecnologia Pixabay (Divulgação)

Não é de hoje que a área de tecnologia vem expandido e, consequentemente, gerando mais oportunidades de emprego. Dessa forma, investir no setor pode representar um caminho de sucesso na busca por recolocação ou transição na carreira.

Mas entre tantas opções, qual o melhor caminho a seguir? A scale-up brasileira de tecnologia Escale Digital fez uma lista com sete áreas em alta, em que a oferta é maior que o número de profissionais qualificados. Confira:

Especialista em Segurança da Informação

Em um mundo em que os negócios cada vez mais são orientados por dados, a carreira de Especialista em Segurança da Informação vai ajudar as empresas a estarem em conformidade com as leis que regulam a captação e o tratamento de informações. Este profissional administra sistemas de informação e a disponibilidade dos recursos. Um de seus papéis é o de identificar vulnerabilidades em servidores, sistemas e aplicações e networking, sempre com o objetivo de garantir maior segurança e integridade dos dados da empresa.

Product Design

A carreira de Product Design ou Designer de Produto não surgiu necessariamente com o avanço da tecnologia, mas se aperfeiçoou com ela . No Brasil era comum o termo Design Industrial para se referir à área. Com as novas tecnologias, o Product Designer passou a ser responsável pela criação de um produto, envolvendo todas as etapas do processo. Entre suas responsabilidades está a de garantir a excelência no desenvolvimento do produto partindo de um levantamento de um problema para maior entendimento da questão, buscar pela solução, definir como a entregará o usuário, além de lançar e acompanhar o desenvolvimento da evolução.

UX Designer

Com o crescimento explosivo do número de aplicativos - seja para versão mobile ou desktop - as empresas de desenvolvimento têm apostado cada vez mais na busca por profissionais de UX Design. A profissão está diretamente ligada ao tipo de experiência do usuário, sem que ela comprometa o funcionamento do produto, ou seja, encontra um equilíbrio entre a usabilidade de um app ou site e a sua funcionalidade técnica que precisa operar corretamente. Uma das funções do UX Design é a de garantir que o usuário permaneça no ambiente do site ou app, por meio de uma experiência fácil e eficiente.

UI Designer

O profissional de UI Designer será responsável pela criação de interfaces nos aplicativos ou sites que permitam que o usuário navegue intuitivamente durante toda sua jornada online, ou seja, que não sinta dificuldade em encontrar os comandos que precisa. A sigla UI Design significa User Interface Design (Design de Interface do Usuário), portanto esta área está mais ligada à estética, ou seja, à “cara” que o ambiente digital terá. Dessa forma, esse profissional trabalhará muito próximo ao UX designer (designer de experiência) e, juntos, eles devem garantir que o usuário final queira continuar ou sinta-se motivado a voltar àquele app ou site.

Product Manager

O Product Manager ou “gerente de produtos” em português é o profissional responsável por garantir que um produto será entregue com alta qualidade, e isso não apenas em seu lançamento mas, enquanto ele for ofertado no mercado. Sua especialidade é a de oferecer soluções em desenvolvimento. Com o crescimento das techs no Brasil aumentou também a demanda por profissionais que possam direcionar esse processo, estrategicamente, além de uma procura por profissionais para projetos de construção de plataformas de user acquisition end-to-end.

Soft-engineer

Considerada uma das melhores carreiras na área de TI, o Soft-engineer ou Engenheiro de Software é o responsável por automatizar serviços, a partir da criação de plataformas e outros produtos digitais. Sua atuação passa por garantir o desenvolvimento, implantação e evolução de softwares complexos, tornando-os seguros. Além de desenvolver softwares, apps e plataformas, o Soft Engineer tem que arquitetar o design estrutural dos programas e realizar testes nos sistemas, sempre com o objetivo de proporcionar um produto confiável, eficiente e eficaz.

Especialista em SEO

Em um mundo cada vez mais digital, o volume de informações disponíveis é gigantesco e para isso existem os mecanismos de busca. Um especialista em SEO é o responsável por aplicar estratégias que ajudem a melhorar o ranqueamento de busca de sites, blogs e apps, o que, consequentemente, levará mais tráfego orgânico para as marcas. Entre as tarefas do SEO está o de analisar concorrentes e realizar pesquisas de palavras-chave; planejar e executar otimizações de SEO On Page e Of Page.