Saiba como castrar cães e gatos de graça pela Prefeitura de São Paulo

Tutores de cães e gatos podem castrar seus amiguinhos de quatro patas de graça por meio PPCRCG (Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, da Prefeitura de São Paulo. O serviço está disponível a todo munícipe residente na cidade que possua animais de estimação.

O programa prevê atendimento através de clínicas contratadas ou por meio de mutirões realizados em regiões de maior exclusão social. A estimativa anual é de mais de 110 mil castrações, podendo sofrer alterações em virtude da programação de ações especiais.

O atendimento pelas clínicas veterinárias contratadas é realizado mediante cadastro prévio dos interessados, que devem obter o Termo de Encaminhamento e escolher o endereço mais próximo a sua residência para a realização das cirurgias de esterilização. O tempo médio de atendimento pode variar de acordo com a clínica escolhida. É possível obter o Termo de Encaminhamento presencialmente ou online. Saiba mais:

Presencial

Após agendamento é necessário comparecer a uma das Praças de Atendimento, portando os documentos obrigatórios. Nessa etapa não é necessário levar o animal. Depois do Termo emitido é só aguardar o contato para o agendamento e as orientações gerais.

Online

O processo é simples e o primeiro passo é buscar o serviço “Castração de cães e gatos” no menu do Portal SP 156 e fazer seu cadastro. Em seguida basta preencher um formulário online informando os dados do animal que deseja castrar. O interessado também precisará enviar, pelo próprio sistema, os documentos obrigatórios para solicitação do serviço. Depois disso é só aguardar o contato da clínica para o agendamento e as orientações gerais.

Confira os documentos obrigatórios para castração:

- Documento oficial com foto, constando RG e CPF do responsável pelo animal;

- Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo animal;

- Comprovante de vacinação contra raiva, quando houver.

Mutirões

Os mutirões são destinados a atender a população de maior vulnerabilidade social e, portanto, menor acesso a serviços médicos veterinários. Esses eventos são realizados em duas frentes:

- Por ONGs contratadas em unidades escolares e associações de bairro, entre outros, que concedem o espaço para a realização dos procedimentos cirúrgicos de esterilização;

- A segunda modalidade é a esterilização cirúrgica por meio de unidades móveis - serviço popularmente conhecido como Castramóvel. Como os mutirões são itinerantes, a população da região contemplada é informada com uma semana de antecedência.

A inscrição para a cirurgia do animal acontece antes da data do mutirão, onde o munícipe recebe todas as orientações sobre o procedimento e a necessidade do RGA (Registro Geral do Animal). O tutor deve apresentar o documento de identidade, o CPF e o comprovante de endereço. No ato da inscrição não é necessária a presença do animal.

Clique aqui para ver os endereços dos postos de cadastramento.