Prefeitura de SP oferece cursos gratuitos na área de Tecnologia; saiba mais

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Fundação Paulistana, está oferecendo cursos gratuitos na área de Tecnologia. As inscrições estão disponíveis no Portal do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo).

Ao todo, são seis opções de cursos realizados em parceria com a instituição de ensino Cel.Lep, que é responsável pela metodologia e aplicação das aulas. São eles:

Desenvolvimento de Websites – Backend;

Desenvolvimento de Aplicativos;

UI/UX e Protótipos – Aplicativos;

Desenvolvimento de Websites – Front-end;

UI/UX e Protótipos – Websites;

Inglês Instrumental para Tecnologia.

O conteúdo será baseado na criação de projetos e protótipos, de maneira que o aluno aprenda o conteúdo na prática. Já a turma de inglês instrumental abordará termos e expressões usadas com frequência no idioma, facilitando o entendimento dos alunos na hora de programar. Todas opções totalizam 32 horas de curso, que podem ser feitas em cinco opções de período:

Super Intensivo: 8 aulas de 4h em 2 semanas;

Sábado Integral: 4 aulas de 8h em 1 mês;

Intensivo: 3 aulas de 2h por semana;

Extensivo: 2 aulas de 2h por semana;

Sábado Manhã: 1 aula de 2h por mês.

O projeto disponibiliza 40 vagas para os cursos realizados no módulo super intensivo, enquanto nos módulos intensivo e extensivo terão grupos de 20 participantes. Há a previsão de novas turmas futuras no mesmo formato. Para isso, será criada uma lista de espera dos interessados.

Para participar, o usuário deverá dispor de conexão com a internet, computador ou notebook e 20GB de espaço livre em disco.

As inscrições estão disponíveis no link, com previsão de início das aulas já na próxima quarta-feira (9).

Mercado aquecido

O setor está em expansão na cidade. De acordo com dados da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - e de Tecnologias Digitais), serão necessários quase 800 mil profissionais de TIC nos próximos cinco anos na Capital, uma média de 157 mil empregos por ano.