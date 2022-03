Rússia anuncia cessar-fogo, mas Mariupol diz que bombardeios continuam

Mesmo após a Rússia anunciar um cessar-fogo parcial, a cidade de Mariupol, na Ucrânia, afirmou que os bombardeios continuavam no início da manhã deste sábado (5).

“Pedimos a todos os moradores de Mariupol que se dispersem e sigam para os locais de abrigo. Mais informações sobre a evacuação serão divulgadas em breve”, orientou comunicado emitido pela prefeitura de Mariupol.

Segundo a nota, há dois dias os líderes estão negociando com a Rússia para que seja possível evacuar com segurança os moradores da cidade. “Mas, infelizmente, quando estávamos prontos, começou o bombardeio ao longo do corredor humanitário”, explica.

Na manhã de hoje, um anúncio do Ministério da Defesa da Rússia confirmou a abertura de corredores humanitários nas cidades de Mariupol e Volnovakha a partir das 10h (5h da manhã no horário de Brasília).

A operação para retirada de civis em Mariupol estava prevista para começar às 11h (6h da manhã no horário de Brasília), porém às 10h55, o cessar-fogo de cinco horas só estava confirmado na região de Donetsk.

Brasileiros querem ajudar na guerra da Ucrânia

Mais de cem brasileiros já se ofereceram para lutar na guerra da Ucrânia, de acordo com o encarregado de Negócios da embaixada do país em Brasília, Anatoliy Tkach.

O diplomata não informou o número exato de cartas recebidas, mas disse que a embaixada da Ucrânia não consegue responder a todos os pedidos.

Tkach destacou que, apesar da boa vontade dos voluntários, é preciso ter experiência militar e falar pelo menos inglês fluentemente para ser recrutado. Além disso, esclareceu que só é possível realizar o alistamento em solo ucraniano. Por isso, os brasileiros interessados devem viajar por conta própria.

Quanto à necessidade de uma idade mínima para ingressar nas Forças Armadas, o diplomata se limitou dizer que “com 18 anos a pessoa ainda não tem experiência”.